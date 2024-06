Retroscena Lukaku: un anno fa il Milan decise di non acquistarlo

Un anno fa il Milan aveva deciso di non acquistare Romelu Lukaku perché considerato come una mina vagante. I rossoneri erano alla ricerca di un attaccante, trattando Taremi e infine ripiegando - a poche ore dalla campanella del mercato - su Jovic, a parametro zero, invece che provare a riportare in Italia il belga. Nel frattempo Lukaku era passato dal rifiutare l'Arabia Saudita al rendersi irreperibile con l'Inter, a offrirsi alla Juventus per un ipotetico dopo Vlahovic, costretto - o quasi - ad accettare la Roma come ultima spiaggia.

L'estate della bufera sembrava alle spalle dopo poche partite, visto che Lukaku era partito benissimo, tanto che la Roma aveva fatto un pensiero sul poterlo riscattare. Cosa poi non successa, con il belga che è tornato al Chelsea e ora i Blues chiedono circa 35 milioni di euro per evitare una minusvalenza. Francamente sarà difficile mantenere il punto.

E poi c'era la questione Ibrahimovic, l'essere (stato) il punto di riferimento degli avversari cittadini. Il Milan aveva fatto una scelta di campo, evitando di valutare Lukaku nonostante alcune voci che rimbalzavano proprio a Milano. Adesso, dodici mesi dopo, potrebbe anche tornare di moda, più per una questione economica (e di opportunità) che per una stagione da ventuno gol: 13 in A, 7 in Europa League e 1 in Coppa Italia. Però, rispetto a Zirkzee, l'eventuale esborso sarebbe limitato. Se non addirittura in prestito.