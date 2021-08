Riapertura degli stadi, il Governo vede il CTS. Gazzetta: "In campo anche il Parlamento"

A poco più di due settimane dal via della Serie A 2021-22, il nodo legato alla riapertura e alla capienza degli stadi non è ancora del tutto sciolto. Figc e Lega sperano di aumentare la capienza del 50% che, col metro di distanza tra i tifosi, riduce la disponibilità dei posti agli spettatori al 25-30%. Ieri il Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, ha incontrato il Cts per affrontare anche questo tema e questa mattina incontrerà i presidenti delle federazioni i cui campionati sono in partenza: oltre a Gravina per la Figc ci sarà quello della Federvolley Manfredi, mentre Petrucci della Federbasket la vedrà domani poiché di ritorno da Tokyo. La Vezzali ascolterà con attenzione le richieste di tutti e cercherà un punto di equilibrio tra le esigenze sanitarie, sociali ed economiche. I club scalpitano ma chiudere il caso in settimana appare difficile. Intanto in tal senso si muove anche il Parlamento: ieri Pd e M5S hanno presentato due emendamenti alla commissione Affari sociali della Camera per l'aumento della capienza degli stadi. Si vuole portare la capienza, in zona bianca, dal 50% al 75% all'aperto e al chiuso dal 25% al 50%, senza metro di distanziamento ma con l'obbligo del green pass.