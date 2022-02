Riapertura stadi, si va verso il 75% della capienza già dal 26-27 febbraio

Si avvicina sempre di più la riapertura degli stadi al 75%. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Commissione Affari Costituzionali al Senato ha deciso di aumentare la capienza al 75% degli impianti sportivi all'aperto e al 60% per quelli al chiudo nelle regioni in zona bianca. Non è stata fissata una data precisa per l'emendamento al decreto Covid del dicembre scorso ma, considerando la decadenza del decreto per il 22 febbraio, sembra piuttosto plausibile che tra il 26 e il 27 febbraio gli stadi possano tornare al 75% della loro capienza.