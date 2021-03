Ribery, cinque gol in Serie A: due contro il Milan

Nella sua avventura in Serie A, Franck Ribery ha realizzato cinque reti complessive in due stagioni. Due dei cinque gol segnati dal francese, sono arrivati proprio contro il Milan, che per ora si sta rivelando la vittima preferita in Italia. Gli altri centri dell'ex Bayern sono arrivati contro Atalanta, Lazio e Torino. Ribery ha trovato due gol contro la Roma nel 2014, ma in Champions League.