Riforme: il consiglio della Figc approva il piano strategico del calcio

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il consiglio federale ha approvato il piano strategico della Figc per il calcio italiano. Tutti favorevoli, compresa la Serie A, e un astenuto (la Serie B di Balata). Deliberati i principi e i nuovi parametri economici finanziari che rendono più severi gli obblighi dei club, con l'indice di liquidità, l'indicatore di indebitamento e quello costo del lavoro allargato che saranno ammissivi per la Serie B e C, mentre per la A la si è optato per un allineamento verso la disciplina Uefa.

A questo la Figc, da piano strategico, ha aggiunto un'architettura di maggiori controlli durante l'anno per garantire una gestione sostenibile dei club con sanzioni (ancora da definire) previste nell'arco della stagione in caso di violazioni. (ANSA).