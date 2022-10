Rigore Chelsea, Cambiasso è d'accordo con Pioli: "Il calcio è uno sport di contatto"

MilanNews.it

L'ex centrocampista Esteban Cambiasso, intervenuto a Sky dopo Milan-Chelsea, ha spiegato sul rigore per gli inglesi: "Come ha detto anche Pioli, il calcio è uno sport di contatto. Il giocatore del Chelsea tira anche in porta, nessuno del Chelsea si aspettava il rigore, Potter si è messo le mani nei capelli per il gol sbagliato. Chi ha giocato sa che nel calcio le mani si usano. Tra l'altro qui si parla di un rigore e anche di un cartellino rosso".