Rigore di Theo, esordio di Camarda, san Maignan: così si riassume Milan-Fiorentina 1-0. I rossoneri tornano alla vittoria

vedi letture

Due tempi da due facce completamente opposte. Se il primo tempo è stato lento e noioso, e nonostante ciò il Milan ha trovato la rete della vittoria con Theo Hernandez dal dischetto, nella ripresa nonn sono mancate le occasioni, soprattutto per la Fiorentina. Ed è, per forza di cose, Mike Maignan l'MVP del match, che tiene in piedi i rossoneri all'ultimo secondo con un intervento indescrivibile su Mandragora.

Un successo per i rossoneri importantissimo, che risponde così alla vittoria del Napoli sull'Atalanta e rimane in attesa dello scontro diretto tra Juve e Inter. Nei giorni decisivi per il futuro di Pioli, la squadra non tira fuori la migliore prestazione, ma tira fuori carattere e resiste chiudendo la gara con un clean sheet.