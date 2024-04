Rimedio su Daniel Maldini: "C'era il sospetto che la sua carriera fosse un po' aiutata ma no, ha grandi colpi e fa gol bellissimi"

Daniel Maldini è di nuovo sugli scudi. Il figlio di Paolo, in prestito al Monza ma di proprietà del Milan, ha segnato ieri il gol del 1-2 dei biancorossi contro l'Atalanta, colpendo anche un palo nel finale che avrebbe garantito il pareggio. Sulla carriera del più giovane della dinastia Maldini si è espresso ieri Alberto Rimedio sulla Rai. Ecco la sua opinione:

"Ovvio che insomma, parliamoci chiaro, quando è arrivato in Serie A tra l'altro proprio con il Milan c'era il sospetto che la sua carriera fosse stata in qualche modo aiutata. No, in realtà lui sta dimostrando di avere veramente dei grandi colpi e questo gli va assolutamente riconosciuto, perché i gol che fa sono sempre dei gol belli, che nascono appunto dal coraggio di tentare una giocata non banale".