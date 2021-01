Oltre ai rinnovi di Gigio, Calha e Ibra, tutti e tre in scadenza nel 2021, secondo Tuttosport, il Milan monitoria anche la situazione dei giocatori in scadenza di contratto nel 2022, in primis quelli di Franck Kessiè e Davide Calabria. Buone sensazioni da Casa Milan: per entrambi c'è positività, con adeguamenti degli stipendi.