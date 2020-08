Il 24 agosto, giorno in cui riprenderanno gli allenamenti a Milanello, si avvicina sempre di più e per questo motivo in via Aldo Rossi hanno fretta di chiudere il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Anche perchè il prolungamento dello svedese sbloccherà il resto del mercato rossonero. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport questa mattina.