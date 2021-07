Rinnovo Kessie: Pioli preme per vedere risolto il caso al più presto

In via Aldo Rossi, continua a tenere banco la questione del rinnovo di Franck Kessie, il cui contratto con il Milan scadrà nel 2022: i rossoneri, dopo aver perso già Donnarumma e Calhanoglu, non intendono assolutamente lasciarsi sfuggire l'ivoriano e per questo sono al lavoro per chiudere la questione il prima possibile. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, anche Stefano Pioli preme per vedere risolto il caso al più presto.