Rinvio Bologna-Milan: Diavolo disposto a versare 250mila euro pur di giocare la partita

La decisione oramai è stata presa, ma il Milan ha fatto di tutto pur di giocare la partita contro il Bologna. Considerato l'evolversi della situazione, ed anche l'incubo che stava, e sta tutt'ora, vivendo il capoluogo emiliano, il presidente rossonero Paolo Scaroni avrebbe potuto e soprattutto dovuto astenersi da quei pensieri alla fine del Consiglio ("la decisione che ha preso il sindaco di Bologna Lepore di non far giocare la partita a porte chiuse a Bologna è incomprensibile"), ma allo stesso tempo ci sono da riconoscergli due atteggiamenti che gli fanno onore.

Il primo, scrive Il Corriere dello Sport, essendo parte in causa, Scaroni ha ritenuto opportuno astenersi nella votazione del rinvio o meno della partita. Il secondo: tentando di far giocare la partita a porte chiuse ma non volendo far mancare i soldi alla gente colpita da questo disastro Scaroni ha fatto sapere che il Milan sarebbe stato disposto a versare la metà di quello che sarebbe stato il ricavato dell’incasso da mettere a disposizione degli alluvionati (sui 500 mila euro), e cioè circa 250.