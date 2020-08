Riolo (RMC Sport): "Leonardo torna e PSG in finale, non è un caso"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, il giornalista ed editorialista di RMC Sport Daniel Riolo parla così dell'importanza di Leonardo per il PSG:

Cosa ha fatto scattare la molla quest'anno?

"Secondo me non è casuale che ciò sia avvenuto nell'anno del ritorno di Leonardo. Nelle stagioni passate sono arrivate figuracce epiche, come il 6-1 col Barcellona e la rimonta subita contro il Manchester United. L'impressione data è quella di una squadra di bambini viziati e Leonardo è l'uomo forte che magari rompe le scatole a tutti, ma che serviva a dare una guida".

Il brasiliano ha raccolto una squadra che aveva già la sua impronta

"Lui ha lasciato un ottimo ricordo, perché ha costruito il PSG. Ha portato Thiago Silva, Marquinhos, Verratti che sono elementi importanti di questa squadra. E poi Ancelotti in panchina, Ibrahimovic. Quando se ne è andato il PSG ha avuto belle squadre, ma l'impressione era che mancasse la personalità. Magari non va d'accordo con tutti, e mi riferisco a Neymar, ma se è così è perché vuole che tutti siano sempre professionali".