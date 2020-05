Ripresa Serie A, Gravina spera di incontrare Conte entro martedì

Mentre Lega, FIGC e Governo si incontreranno a breve per cercare di trovare una soluzione per la ripartenza della Serie A, la UEFA è spettatrice molto interessata alla vicenda. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Ceferin sta seguendo l'evoluzione della questione e i suoi uomini sono in contatto con la Federazione e con la stessa Lega. Gravina spera di incontrare Conte entro martedì per poter relazionare il giorno dopo il Consiglio Federale.