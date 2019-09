Ristrutturare San Siro o costruirne uno nuovo? Gli esperti non hanno dubbi

Costruire un nuovo stadio o riammodernare l’attuale impianto? Su quest’aspetto, come riporta l’edizione milanese del Corriere della Sera, i tecnici concordano: resuscitare San Siro non avrebbe senso. Queste, ad esempio, le parole dell’ingegnere strutturista Bruno Finzi, figlio di quel Leo Finzi che progettò il terzo anello del Meazza: "Al di là dei costi, un restyling comporterebbe la necessità di abbattere il primo anello, troppo vecchio, e un intervento importante sul terzo. Le due squadre dovrebbero giocare in uno stadio monco, se non in trasferta, per almeno due anni. E il risultato non sarebbe comunque uno stadio moderno". Conferma il collega Mauro Eugenio Giuliani: "Dal punto di vista funzionale è già a fine vita. E il taglia-e-cuci non garantisce un impianto al passo coi tempi".