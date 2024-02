Risultati playoff Europa League: sorride anche la Roma, Gattuso sfortunato

Sono andate in archivio le gare d'andata dei Playoff di Europa League, una serata positiva per le italiane. Il Milan, con il 3-0 rifilato al Rennes, vede il passaggio del turno. Bene anche la Roma, che ha pareggiato 1-1 in Olanda sul campo del Feyenoord. Icardi ha regalato la vittoria al Galatasaray, il Marsiglia di Gattuso si è fatto riprendere nel finale dallo Shakhtar, mentre lo Sporting Club si è imposto 31 sul campo dello Young Boys. La doppietta di Di Maria, con rigore decisivo al settimo minuto di recupero, ha permesso al Benfica di battere 2-1 il Tolosa. Quattro reti del Qarabag sul campo del Braga, reti bianche fra Lens e Friburgo.

Playoff Europa League

Feyenoord - Roma 1-1

45+1' Paixao (F), 67' Lukaku (R)

Galatasaray - Sparta Praga 3-2

13' Demirbay (G), 47' Preciado (S), 61' aut.Krejci (G), 65' Kuchta (S), 90+1' Icardi (G)

Shakhtar - Marsiglia 2-2

64' Aubameyang (M), 68' Matviienko (S), 90' Ndiaye (M), 90+3' Eguinaldo

Young Boys- Sporting CP 1-3

31' aut. Amenda (S), 41' Gyokeres (S), 43' Ugrinic (Y), 48' Inacio (S)

Benfica - Tolosa 2-1

68' e 90+7' Di Maria (B), 75' Desler (T)

Braga - Qarabag 2-4

21' Jankovic (Q), 44' Banza (B), 54' e 69' Zoubir (Q), 65' Benzia (Q), 90+1' Mourinho (B)

Lens - Friburgo 0-0

Milan - Rennes 3-0

32' e 48' Loftus-Cheek, 53' Leao