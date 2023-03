Ritorna l'agonia delle nazionali, questa volta sono due le "vittime" illustri

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il rapporto del mondo Milan con la pausa nazionali, quest'anno in particolare, non è di certo tutto rose e fiori. A settembre i rossoneri hanno perso Mike Maignan per un problema al polpaccio che sembrava essere nella norma, ma che invece ha tenuto fuori il portiere per 5 lunghissimi mesi.