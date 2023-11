Ritorno di Ibra? G. Galli: "Lo vorrei sempre ma non mi convince la tempistica"

vedi letture

Si parla tanto del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan in veste dirigenziali. Ha espresso il suo punto di vista anche l'ex portiere rossonero Giovanni Galli in un'intervista rilasciata alla versione online della Gazzetta dello Sport. Le sue parole: "Ibra è un uomo importante. Una figura carismatica, che ha vissuto per anni i migliori club d’Europa. Io accanto a me lo vorrei sempre, ma ho qualche dubbio sulla tempistica. Non mi convince il momento. Inserendolo a campionato inoltrato, si corre il rischio di delegittimare l’allenatore"