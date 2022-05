Riva (ass. sport Milano): "Nuovo stadio, questione urbanistica. Mi auguro che possa accogliere tutti"

MilanNews.it

Martina Riva, assessora allo Sport, al turismo e alle politiche giovanili del comune di Milano, è intervenuto sul canale Twitch del Milan sulla questione nuovo stadio "Certo, l’opinione sul nuovo stadio me la chiedono. La questione per il momento è urbanistica. Io per lo sport, e anche per l’inclusione, mi auguro che ci sia uno stadio che possa accogliere tutti e che ci sia una lotta alle barriere architettoniche. Non bisogna avere paura del nuovo”.