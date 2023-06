Rivera allenatore del Milan? La risposta dell'ex Golden Boy

MilanNews.it

Gianni Rivera, leggenda rossonera vivente e primo pallone d'oro italiano della storia, sarebbe interessato a scendere in campo come allenatore, a quasi 80 anni di età. Insieme a un gruppo di amici, come lui stesso dichiara al Corriere della Sera questa mattina, Rivera sarebbe intenzionato ad acquistare una squadra, probabilmente il Bari, e portarla in Serie A. Con lui in panchina. In merito a ciò gli viene chiesto se un giorno si vedrebbe bene come allenatore del Milan. La sua risposta è telegrafica: "Mai dire mai".