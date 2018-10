RMC SPORT - Caligaris: "Errore Donnarumma problema di attenzione"

A RMC Sport è intervenuto durante 'Maracanà' Armando Caligaris, preparatore atletico professionista e coordinatore dell'area motoria della scuola calcio e prima fascia del settore giovanile del Genoa.

Su Donnarumma, l'errore durante il derby e l'allenare il livello di attenzione

"Il suo errore nasce da un livello di attenzione. Si può parlare di cattiva lettura di traiettoria, scelta di tempo e di un rilassamento generale. Probabilmente figlio anche di un errore di reparto del Milan. Ci si può lavorare eccome, visto che è giovane. Come allenarla? Per un portiere è focalizzare il pallone. Poi ci sono giocatori che non hanno problemi nella selezione e che sanno processare gli stimoli. Attenzione legata anche alla preparazione fisica. Errori come quello di Donnarumma? Si pensa poco che l'attenzione costa, che porta ad un depauperamento delle energie fisiche".