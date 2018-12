RMC SPORT - Pasqualin: "Quagliarella nome giusto per non oscurare Cutrone. Ha caratteristiche da Milan"

Claudio Pasqualin, intervenuto sulle frequenze di RMC Sport nel corso della trasmissione "Maracanà", ha commentato così l'ipotesi Quagliarella, accostato al Milan dopo la chiusura di Leonardo alla trattativa per Ibrahimovic: "Ha ingaggio abbordabile e ottima qualità, è il profilo giusto per non far ombra a Cutrone. E’ una squadra che ha bisogno di vincere a tutti i costi per arrivare in Champions. Pensarla così è limitativo, si dovrebbe pensare diversamente. Ibrahimovic? Ho sempre dubitato dell’operazione. Quagliarella comunque ha le caratteristiche giuste per stare nel Milan. Ora si compra qualcuno per raggiungere un obiettivo".

e su Gattuso: "Se arriva quarto, sarà ancora lui il tecnico del prossimo anno. Altrimenti potrebbe essere preso in considerazione qualcun altro come Conte".