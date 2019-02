RMC SPORT - Raimondi: "Higuain ha deluso dal punto di vista professionale, ora sta dimostrando la sua involuzione anche a Londra"

Claudio Raimondi è intervenuto ai microfoni di RMC Sport nel prepartita di Milan-Cagliari.

Su Milan-Cagliari: "Giù la maschera, Piatek ha fatto capire di avere sangue freddo, ora devono uscire le ali. Suso deve fare vedere le sue magie e Calhanoglu decidere cosa fare".

Su Cutrone e Conti: "Vede Cutrone e Conti per spaccare le partite in corso. Il Milan uscendo dall'Europa League può far giocare sempre gli stesso, ci sono margini di recupero".

Su Donnarumma: "Donnarumma è un predestinato, ad ogni errore una valanga di critiche ma vedo che è cambiato. Si è calato nel progetto a tutti gli effetti, siamo di fronte davvero al nuovo Buffon. E' un valore aggiunto e il Milan se lo deve tenere stretto".

Su Higuain: "I tifosi del Milan sono delusi ed indignati, si attendevano un comportamento da campione invece c'è stata solo svogliatezza e voglia subito di cambiare aria alle prime difficoltà. Dal punto di vista professionale ha deluso, hanno ragione i tifosi, ci sta che qualcuno sorrida oggi di fronte ad una debacle tale. Higuain avrebbe dovuto dare di più, ora si sta confermando con tutti i suoi limiti e la sua involuzione a Londra. I tifosi del Milan quindi devono dire "Thank you" a Higuain".