Rocchi: "Ero scettico sul VAR ma devo dire che è un ottimo strumento"

Gianluca Rocchi, ex arbitro, è stato intervistato da Sky Sport e ha parlato del VAR: "Non mi piacciono i preconcetti che ci sono intorno ai direttori di gara. Ero scettico per il VAR, ma devo dire che è un ottimo strumento. Il risultato della partita è più giusto e corretto. Voglio fare un applauso a Gravina e la FIGC per aver avuto la tenacia di voler terminare il campionato".