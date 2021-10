Rocchi: "Il gol del 2-3 dell'Atalanta contro il Milan era da annullare"

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, ha parlato ai margini della presentazione del centro VAR a Lissone. Ha commentato, ai microfoni del Corriere dello Sport, alcuni episodi avvenuti lo scorso weekend. Rocchi ha detto: “Da annullare il 2-3 dell’Atalanta contro il Milan. Handanovic è soggettivo" dice il designatore. Rocchi ha parlato dei casi più spinosi dell'ultima giornata: "Handanovic-Defrel. Non mi piace parlare del singolo episodio. Diciamo che quello rientra fra gli episodi soggettivi, va lasciata l’interpretazione dell’arbitro in campo. Il fallo su Messias del 2-3 dell’Atalanta? Ci sono casi oggettivi, in cui il VAR deve intervenire. Stop”.