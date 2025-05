Roland Garros, l'ex rossonero Donnarumma ospite nel box del milanista Sinner

Un numero uno che incrocia il numero 1 del mondo. Si può riassumere così la scelta di Gigio Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana, di andare a tifare dal vivo il tennista capoclasse del ranking mondiale Jannik Sinner in occasione del suo debutto al Roland Garros contro Rinderknech. L'estremo difensore italiano, di casa a Parigi per lo Slam francese, ha presenziato dal vivo al ritorno in campo del noto tifoso milanista dopo il secondo posto agli Internazionali di Roma.

Donnarumma, fresco campione di Francia, ha iniziato così la settimana che lo vedrà tra i protagonisti attesi nella finale di Champions League di questo sabato, 31 maggio, a Monaco di Baviera contro l'Inter. In compagnia della moglie, Alessia Elefante, Gigio è apparso concentratissimo sul campo, ospite del box dell'azzurro e ha approfittato della serata libera per assistere all'incontro di tennis. E al termine del match, vinto da Sinner, l'altoatesino ha voluto ringraziare pubblicamente Gigio per la sua presenza e il suo sostegno.

Ma i due sono amici? In verità sì, il rapporto è nato quando ancora Donnarumma giocava al Milan. Lo ha raccontato proprio Sinner in un'intervista a Tennis Channel: "Cosa facevamo? Ci divertivamo un mondo con i videogiochi. Il nostro preferito era Call of Duty". Ossia una delle serie di videogame più famose a tema bellico.