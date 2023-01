MilanNews.it

La Roma, in vista del match di domani contro il Napoli primo in classifica, è scesa in campo questa mattina per l'allenamento mattutino. Secondo quanto riferisce Sky, a Trigoria sono arrivati tutti i giocatori gallorossi, compreso Nicolò Zaniolo. Lo scontro tra l'attacante e il club è totale dopo il no di Zaniolo all'offerta del Bournemouth.