Roma, Aouar sostituto di Zaniolo? Avrebbe già dato la sua parola Pinto

Houssem Aouar potrebbe essere il sostituto di Nicolò Zaniolo per la Roma. Secondo quanto riportato da Radio Radio il giocatore avrebbe dato la sua parola a Tiago Pinto e avrebbe anche svolto la prima parte di visite mediche, in gran segreto, per i giallorossi. L'ostacolo è rappresentato da Lione, che potrebbe non lasciarlo andare a gennaio, nonostante il contratto del centrocampista sia in scadenza a giugno.