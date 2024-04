Roma, De Rossi pensa al Milan: "Ho in mente di preservare qualcuno da qualche acciacco"

Alla vigilia di Roma-Udinese, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha parlato attraverso i canali ufficiali del club. Si parte dalla gestione di un momento di grande euforia dopo il successo sul Milan in Europa League: “Come fanno i giocatori delle squadre alle quali ambiano di andare ad affrontare. Il Real Madrid vince in Champions League, poi in Liga, la mentalità fa la differenza e dobbiamo restare attaccati alla manifestazione che si gioca. Non c’è cosa più bella di vincere e provare a lavorare per continuare a vincere”.

Si pensa molto alla formazione, ai tanti impegni. È una partita importante, quali sono le condizioni di Dybala, Pellegrini, Spinazzola: cos'ha in mente? “Ho in mente di sentire come stanno e di preservarli da qualche acciacco che in passato ci ha costretto a doverne fare a meno. Veniamo da due partite intense dal punto di vista fisico e mentale, qualcuno ha qualche acciacco e ne dovrò tenere conto. La differenza non la fa il giocatore singolo, ma l’atteggiamento della squadra, abbiamo negli occhi sia la vittoria con la Lazio e con il Milan, ma anche la partita di Lecce. Non dobbiamo ripetere l’atteggiamento di Lecce”.

Abraham potrebbe partire titolare? “Vediamo, sta sempre meglio. Si allena sempre con continuità. Dal punto di vista dello sprigionamento, della forza, dello sprint, lo vedo benissimo. Nella gestione del carico di lavoro, ovviamente dopo 10 mesi perde lucidità e dobbiamo accompagnarlo alla condizione migliore psico-atletica in campo e riaverlo al 100%”.