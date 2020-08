Roma, fissato il prezzo di Schick: 25 milioni

Il Lipsia ha deciso di non riscattare Patrik Schick, che quindi terminata l'Europa League con il club tedesco rientrerà alla Roma. Ma il suo futuro non sarà in giallorosso, anche perché gli estimatori non gli mancano: in Bundesliga, per esempio, si è fatto avanti per lui l’Hertha Berlino, mentre in Italia piace a Torino e Milan. Come riporta Tuttosport, il prezzo dell'attaccante ceco è di 25 milioni.