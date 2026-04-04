Roma, Gasperini: "Non è cambiando presidente o allenatore che risolvi, il problema del calcio in Italia è strutturale"

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(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Non è cambiando presidente o allenatore che risolvi, il problema del calcio in Italia è strutturale. Va ricreato un sistema convincente che produca calciatori e una nazionale adeguata". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, alla vigilia della gara con l'Inter dopo la mancata qualificazione al mondiale dell'Italia. "Sono tre volte di fila che non andiamo ai Mondiali, non è un problema unico - ha aggiunto -. E' un sistema che non funziona, perché c'è una base enorme, molto più grande di altri paesi che vanno ai mondiali, ci sono strutture, c'è storia di calcio da sempre, ma non basta più forse".

A chi gli chiede se il suo nome possa essere uno dei papabili come ct: "E' un momento in cui vengono fatti tanti nomi, ma il problema non riguarda una posizione. Serve una visione, un riassetto, è molto più importante di un singolo allenatore. Non credo che d'improvviso si sia disimparato a giocare a calcio in Italia, no? Abbiamo avuto un passato pazzesco. Ma e poi devo dire anche a questi ragazzi l'altra sera hanno dato tutto". (ANSA).