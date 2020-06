Roma, idea De Sanctis come ds. L'alternativa è Massara

Con la probabile uscita di scena di Petrachi dal management della Roma, Morgan De Sanctis potrebbe essere promosso come nuovo direttore sportivo pro tempore in attesa che Baldini consigli Pallotta sul successore o che lo stesso presidente trovi una soluzione per la cessione del club. L'ex portiere sarebbe emanazione diretta del CEO Fienga e dunque una sua promozione rafforzerebbe il ruolo dell'amministratore delegato. La società però allo stesso tempo si sta guardando intorno e c'è chi parla di un possibile ritorno di Massara, che potrebbe dire addio al Milan in caso di divorzio con Maldini. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.