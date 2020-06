Roma, la politica sui rimborsi: distribuiti voucher digitali ai tifosi

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Nel giorno in cui la Roma torna a giocare allo stadio Olimpico per riprendere la stagione sospesa a causa dalla pandemia di coronavirus, la società giallorossa comunica ufficialmente le modalità di rimborso per i tifosi che non potranno assistere alle ultime sei partite casalinghe di campionato, previste al momento a porte chiuse per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. I tifosi romanisti abbonati, o che hanno già acquistato i biglietti per le gare con la Sampdoria (in programma questa sera) e con l'Udinese (prevista per il 2 luglio), verranno rimborsati dalla Roma tramite l'emissione di un voucher digitale di valore pari alla quota parte dell'abbonamento non goduta o all'importo del biglietto non utilizzato. Gli abbonamenti validi per la stagione 2019-20, aggiunge la nota del club, non saranno in ogni caso più utilizzabili per le gare del campionato in corso, anche in caso di riapertura parziale dell'Olimpico prima del termine della stagione. La richiesta del voucher dovrà essere presentata entro e non oltre il 23 luglio. Entro quindici giorni dalla richiesta, verrà notificata l'emissione del voucher digitale che sarà spendibile entro 18 mesi dalla data di emissione, esclusivamente in abbonamenti e/o biglietti per eventi organizzati dalla Roma presso lo stadio Olimpico. Qualora l'importo del voucher non venisse interamente speso entro la sua naturale scadenza, non sarà possibile recuperare il credito residuo. La società, conclude il comunicato diffuso, si riserva la facoltà di modificare e/o aggiornare le modalità di rimborso illustrate a fronte di eventuali ulteriori provvedimenti adottati. (ANSA).