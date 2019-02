Roma-Milan è il big match della 22esima giornata di Serie A, una classica del nostro campionato. I precedenti tra queste due squadre sono 167: il bilancio parla di 44 successi per i giallorossi, 74 per i rossoneri e 49 pareggi. Per quanto riguarda i match disputati all’Olimpico, invece, le statistiche sono in equilibrio: 25 vittorie per la Roma, 28 per il Milan e 30 pareggi.