Il primo spareggio per il quarto posto e l’Europa d’eccellenza va in scena all’Olimpico. Lo scrive il quotidiano Il Giornale parlando della sfida di questa sera tra Roma e Milan. Nella corsa Champions - si legge - conterà anche il duello tra attaccanti: Piatek ha il gol in canna, mentre il collega Dzeko vive un periodo di involuzione realizzativa.