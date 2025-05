Roma-Milan, per ripartire e credere. Rossoneri a caccia dell'Europa

Roma-Milan, per ripartire e credere. Come riporta il sito della Lega Serie A, i giallorossi hanno il compito di smaltire la botta di Bergamo: il 2-1 subito dall’Atalanta ha chiuso a 19 la striscia di imbattibilità di Claudio Ranieri, fermato nella corsa Champions proprio sul più bello. C’è ancora speranza, però, per i capitolini, ai quali basterebbe una vittoria sul Milan per rimandare alla 38ª giornata il verdetto 4° posto.

È un Milan con il morale da risollevare quello che si affaccia alla classica contro la Roma: la Coppa Italia Frecciarossa sfuggita per mano del Bologna, resta così il tentativo di pescare una posizione europea negli ultimi 180 minuti della stagione. In teoria, una porticina di servizio per la Champions rimane aperta, ma ai rossoneri servirebbe un mezzo miracolo. Più fattibile il discorso Europa/Conference League, destino a cui si lega direttamente lo scontro diretto allo stadio Olimpico. All’andata fu pareggio 1-1, ai quarti di coppa la spuntò il Milan; ora viene il bello, il colpo di coda lo possono piazzare entrambe.