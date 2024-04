Roma-Milan: rossoneri vicini all'eliminazione dall'Europa League, Ibrahimovic contrariato in tribuna

Manca sempre meno alla fine della partita e all'eliminazione del Milan dall'Europa League: i rossoneri, sotto sempre di due gol anche se sono in superiorità numerica dal 31' del primo tempo, non riescono a sfondare, anzi sono stati più vicini al gol i giallorossi che il Diavolo in questa ripresa. In tribuna, Zlatan Ibrahimovic è piuttosto contrariato per la prestazione dell squadra di Stefano Pioli.

Questo il tabellino di Roma-Milan:

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku (dal 29' Abraham), Dybala (dal 43' Llorente). A disp. Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Abraham, Llorente, Azmoun, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Joao Costa, Angelino. All. Daniele De Rossi.

MILAN: Maignan; Calabria (dal 46' Reijnders), Gabbia, Tomori, Théo Hernandez; Musah (dal 69' Florenzi), Bennacer (dal 40' Jovic); Pulisic (dal 69' Okafor), Loftus-Cheek (dal 46' Chukwueze), Leao; Giroud. A disp. Sportiello, Nava, Adli, Thiaw, Terracciano, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)

MARCATORI: 12' Mancini

AMMONITI: Gabbia (M), Adli (M)

ESPULSI: Celik (R)