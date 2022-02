Roma, nessun incontro programmato per il rinnovo di Zaniolo. Il Milan vigila

Il futuro alla Roma di Nicolò Zaniolo è ancora tutto da scrivere. Come hanno lasciato intendere le parole del DS giallorosso Tiago Pinto all’indomani della chiusura del calciomercato. Come riportato da Sky, il Milan sarebbe interessato a Zaniolo, dato che il contratto del giocatore scade a giugno 2024, e dunque a fine stagione mancheranno due anni al termine dell’accordo con i capitolini. Nonostante la Roma continui a considerare Zaniolo un patrimonio per la squadra, in questo momento, non ci sono in programma incontri per rinnovare e adeguare il contratto con il giocatore.