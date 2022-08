Roma, Spinazzola: "L'obiettivo lo dirà la strada e lo vedremo verso marzo, aprile"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "L'obiettivo lo dirà la strada e lo vedremo verso marzo, aprile. Di sicuro possiamo dire che siamo 7-8 concorrenti": lo ha detto Leonardo Spinazzola a DAZN alla vigilia della sfida con la Juventus. "Io voglio continuare a vincere e speriamo di farlo - prosegue il terzino della Roma - E quest'anno ci possiamo divertire molto". Su Zaniolo, Pellegrini, Dybala ed Abraham, invece, aggiunge: "Sanno che li chiamano i 'Fab Four'. Sanno di avere una grande qualità, una grande responsabilità. Devono fare i gol, più gol e devono portare la Roma, come il resto della società, a vincere". Anche perché "sta cambiando tanto l'ambiente a Trigoria" sottolinea Spinazzola che in vista della sfida con la Juve tira un sospiro di sollievo vista l'assenza di Angel Di Maria. "Sarebbero stati guai con lui in campo. E' un fenomeno da sempre. Non invecchia mai, è come Cuadrado. Sembra sempre frizzante, elettrico". Infine un ricordo sulla passata stagione: "La riabilitazione è stata lunghissima e difficile. Muscolarmente posso ancora migliorare, ma queste settimane ho visto tanti cambiamenti. Sento una spinta maggiore nell'arto sinistro. Mi sembra di migliorare e questo mi rende felice. Lo scorso anno Mourinho mi è stato vicino, per fortuna oggi mi deve dire poco perché mi vede felice". (ANSA).