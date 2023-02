Roma, ufficiale la cessione di Zaniolo al Galatasaray: il comunicato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo è un nuovo giocatore del Galatasaray, che ha approfittato della rottura tra il calciatore italiano e la Roma per portare in Turchia uno dei calciatori più promettenti della nostra Serie A. "L’AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo con il Galatasaray per il trasferimento di Nicolò Zaniolo. L’attaccante passa alla squadra turca a titolo definitivo. Zaniolo è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, collezionando 128 partite e 24 gol con la maglia giallorossa", si legge sul sito ufficiale del club giallorosso.