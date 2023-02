Roma, Zaniolo ancora a La Spezia: tornerà domani nella Capitale e sarà Trigoria per allenarsi

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo è un caso alla Roma, vista la sua permanenza in giallorosso nell'ultimo giorno di mercato nonostante sia stato messo fuori dal progetto tecnico del club. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo essere partito per La Spezia lunedì, il calciatore si trova ancora in Liguria e tornerà nella Capitale solo nella giornata di domani, quando sarà a Trigoria per allenersi. Lo farà però in un campo separato, probabilmente in orari diversi rispetto a quelli dei suoi compagni, aspettando che maturino possibili svolte.