Roma, Zaniolo sarà multato per i cori anti-Lazio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere di Roma scrive per Nicolò Zaniolo sarà multato per i cori anti-Lazio fatti durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League. La Federazione ha comunicato alla Roma la conclusione delle indagini: “Zaniolo è accusato di aver violato l’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva (rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza) per aver cantato dal pullman della Roma dei cori contro Lazio. I giallorossi vorrebbero patteggiare una multa ridotta, che sarà devoluta in beneficenza, in modo da evitare deferimento e processo”. Nel frattempo non si fermano le voci di un suo possibile addio dal club capitolino. Negli ultimi giorni sono rimbalzate diverse notizie che lo accostano con insistenza al Milan.