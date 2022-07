Romagnoli alla Lazio, il saluto del Milan: "Capitano di tante battaglie, grazie Alessio"

Dopo 7 anni in rossonero, impreziositi da una Supercoppa Italiana e soprattutto dallo Scudetto dell'ultima stagione, Alessio Romagnoli lascia il Milan a parametro zero e firma con la Lazio per le prossime cinque stagioni sportive.

Questo il saluto del club rossonero all'ormai ex capitano: "Il nostro saluto al capitano di tante battaglie: grazie Alessio!".

Captain of many battles: our tribute to Alessio Romagnoli as we bid him farewell



Il nostro saluto al capitano di tante battaglie: grazie Alessio! #SempreMilan pic.twitter.com/Fspq9e5Y4j