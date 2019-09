Come riferito dai dati Opta, Musacchio e Romagnoli sono due dei tre difensori ad aver fornito più passaggi in questo inizio di campionato, con il Milan guidato da Marco Giampaolo. 164 i passaggi per l'argentino e 155 per l'italiano, dietro solo a Marlon Santos (184). I due rossoneri sono la coppia di calciatori che si è scambiata più passaggi in questo inizio di Serie A, ben 93.