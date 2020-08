Ronaldinho, l'incubo è quasi finito: il brasiliano dovrà pagare 90'000 euro come danni di riparazione

L'incubo reclusione per Ronaldinho sembra essere alle spalle. Secondo quanto riporta Diario Sport Ronaldinho, prossimo al rilascio, dovrà pagare 90'000 dollari come riparazione ad un progetto sociale in merito all'arresto per la detenzione di passaporti falsi. Anche il fratello della stella brasiliana è stato rilasciato. Come parte dell'accordo, entrambi sono obbligati a comparire davanti alla giustizia brasiliana ogni quattro mesi per un anno; inoltre, dovranno comunicare una residenza fissa a Rio de Janeiro, dove potranno essere localizzati in ogni momento. Devono inoltre mantenere gli stessi numeri di cellulare e informare il tribunale in caso di modifica degli stessi. Ronaldinho è autorizzato a trasferirsi in un altro Paese purché informi la giustizia dei suoi spostamenti.