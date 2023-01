Ronaldo: “Carriera non finita, ma il mio lavoro in Europa sì”

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Il mio lavoro in Europa è finito". Parola di Cristiano Ronaldo, che da Riyadh porterà a casa un sacco di soldi e all'Arabia Saudita promette un futuro diverso. Non soltanto legato al calcio. In casa Al Nassr è stato il giorno della presentazione del campione portoghese, ambizioso come sempre: "Come ho detto, non è soltanto una sfida a livello calcistico, ma anche di cambiare la mentalità delle nuove generazioni. Diversi club, in Europa, in America, in Australia, in Brasile e in Portogallo hanno cercato di prendermi, ma avevo dato la mia parola a questo club". Nel corso della conferenza stampa, CR7 ha anche rimandato al mittente le critiche: "Tanti parlano, pochi conoscono il calcio. Negli ultimi 10-15 anni è cambiato tantissimo: tutte le squadre sono competitive, se pensiamo all'ultimo Mondiale l'unica squadra a battere i campioni è stata l'Arabia Saudita. Non è la fine della mia carriera venire qui".