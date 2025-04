Rossi: "Okay la discontinuità e gli errori della società, ma in questo Milan anche giocatori e allenatori debbono prendersi le loro responsabilità"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Chiamarsi Bomber 'Aria Fritta', la giornalista di DAZN Giorgia Rossi ha parlato di Milan dicendo la sua su questa burrascosa stagione del Diavolo:

"Che sia discontinua è giusto, che la società abbia sbagliato diverse scelte e che manchi un direttore sportivo lo sappiamo da tanto tempo. Però a questo punto anche i giocatori e l'allenatore debbono prendersi le loro responsabilità. Nel senso se io sono Conceiçao, ho allenato per tanti anni, esperienza a livello internazionale, motivo, provo, e devo riuscirsi in qualche modo perché poi non sono giocatori che non hanno giocato partite e campionati interni, cioè ci sono ancora le radici dello scudetto, in qualche modo a motivarli quando ci sono le luci della ribalta.

Io capisco che intimamente ci possano essere dei problemi anche nella testa dei giocatori quando manca una colonna portante come avevano prima, però...".