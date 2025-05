Rossi: "Un tentativo per Italiano se fossi nel Milan lo farei. Poi lui e Bologna me lo respingono, ma ci provo comunque"

vedi letture

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Chiamarsi Bomber 'Aria Fritta', la giornalista Giorgia Rossi ha parlato della finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio dando una postilla su Sergio Conceiçao:

"Senti dire in questi giorni "Vabbè ha sistemato la fase difensiva, Conceiçao ha riportato Maignan ai suoi livelli, Theo in quel ruolo sta rendendo, Leao più centrato nel progetto Milan". Io però credo che vada valutata la stagione da quando è arrivato è Conceiçao. Allora se diciamo: Conceiçao non ha avuto tempo per preparare la squadra, allora non gli diamo nemmeno i meriti di aver vinto la Supercoppa. Cioè la Supercoppa l'ha vinta il Milan con l'adrenalina, la forza e la grinta.

Se invece vogliamo valutare Conceiçao per quello che ha fatto, indubbiamente non ha migliorato, se andiamo a vedere nel lungo periodo, il Milan, rispetto a quello che era il primo Milan di Fonseca. Quindi io penso che il destino di Conceiçao a prescindere da come andrà questa finale sia segnato. Chi arriva? Io ribadisco, a me come allenatore piace tanto Vincenzo Italiano. Poi il Bologna giustamente se lo vuole tenere, farà di tutto per tenerselo, anche lui si trova molto bene a Bologna perché sta facendo quello che gli piace, ha una società seria e che vuole investire e ogni anno di dimostrare di essere lì in alto, e lo sta facendo, quindi quello sicuramente. Però io sono il Milan, un tentativo lo faccio. Poi lui e il Bologna me lo respingono, ma un tentativo lo faccio".