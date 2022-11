Rossoneri ai Mondiali, il messaggio del Milan: "Buona fortuna!"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato i nomi dei sette giocatori rossoneri che sono stati convocati per i prossimi Mondiali in Qatar: si tratta di Sergino Dest (USA), Simon Kjaer (Danimarca), Charles De Ketelaere (Belgio), Fodé Ballo-Touré (Senegal), Rafael Leao (Portogallo), Olivier Giroud (Francia) e Theo Hernandez (Francia). Questo il messaggio del club di via Aldo Rossi: "Buona fortuna ai nostri rossoneri per il Mondiale in Qatar".