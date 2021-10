Rossoneri in nazionale: 90' per Kjaer, spezzone per Leao, panchina per Tomori

In serata sono andati scena diversi match internazionali validi per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, tra questi ce ne sono tre che hanno interessato alcuni giocatori del Milan. Simon Kjaer è rimasto in campo per tutti i 90 minuti di Danimarca-Austria, terminata 1-0: con questa vittoria la nazionale danese ha ottenuto la qualificazione al Mondiale.

Solo 17 minuti per Rafael Leao in Portogallo-Lussemburgo 5-0, il classe '99 è subentrato ad André Silva al minuto 73 del match. Solo panchina per Tomori nel pareggio per 1-1 tra Inghilterra e Ungheria.